Carnesecchi, lussazione alla spalla: si valuta il possibile intervento

Marco Carnesecchi, giocatore nel mirino del calciomercato biancoceleste, si sarebbe infortunato alla spalla e potrebbe essere costretto ad un intervento chirurgico.

Come riportato da notizie.com, le condizioni del portiere saranno valutate per capire la gravità della situazione. Il problema alla spalla, se confermato, non gli consentirà di disputare le prossime sfide della nazionale italiana, valevoli per le qualificazioni agli europei under 21.

