Immobile: “Ho cambiato un po’ di squadre, prima di arrivare alla Lazio e firmare praticamente a vita”

Ciro Immobile ha parlato qualche minuto fa ai microfoni di Sky per la rubrica “Calciomercato – l’Originale” dalla Sardegna. Possiamo vedere tramite una storia Instagram di Etienne Tare (che segue l’intervista di Immobile sia in live che da Skygo), che il capitano biancoceleste è stato intervistato su un Go-kart nel mezzo della pista da Gianluca Di Marzio. Queste le parole del bomber biancoceleste:

“Gli anni in cui sono uscito dalla Primavera della Juve sono stati tormentati per i prestiti e per le comproprietà, quindi ho cambiato un po’ di squadre e di città. Ho fatto un po’ di esperienza prima di fermarmi alla Lazio“.

Sul Borussia Dortmund: “Ai tempi ricordo quando ero andato a Dortmund per firmare e c’era lui in sede che mi ha raccontato tutti i motivi per cui aveva scelto me, mi aveva detto che aveva visto più di 50 partite mie. Mi aveva fatto molto piacere“.

Su Sarri: “Il lavoro più duro è stato sulla difesa. È stato il reparto che ha subito lo scombussolamento maggiore tatticamente e all’inizio lavoravano di più. Anche la squadra aveva avuto un po’ di difficoltà nella pressione e spesso andavamo in palla scoperta. Per fortuna Patric ha fatto un campionato all’altezza così ha coperto gli infortuni. Alla fine stavamo andando bene“.

Sulla Nazionale: “Sono davvero contento per la nazionale, sta facendo un lavoro importante. Ho visto tutte e tre le partite, peccato per il secondo tempo contro l’Argentina. Contro la Germania e contro l’Ungheria abbiamo fatto un gioco più in verticale e questo si sposa bene con le mie caratteristiche“.

“La vittoria era partita da pochi metri da qui. È una vittoria che rimarrà nel cuore di tutti noi” (al Forte Village per Euro 2020).

