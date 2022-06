“Uniformi & Casacche”, l’Esercito Italiano e la S.S. Lazio unite per una mostra speciale: i dettagli

La ATP ha annunciato quello che sarà il nuovo calendario del prossimo circuito 2023. Novità importanti guardano gli Internazionali di Roma, che dal prossimo anno sarà uno dei tre ATP Masters 1000 oltre a quelli di Madrid e di Shanghai. Un traguardo importante per l’evento che arriverà nel 2023 alla sua 80esima edizione e per questo verrà ampliato: la sua durata infatti passerà da otto a dodici giorni (dal 10 al 21 maggio prossimi) con il tabellone che crescerà da 56 a 96 giocatori. Di conseguenza, anche il montepremi aumenterà gradualmente del 48% entro il 2025. riguardo al torneo femminile, attualmente sono in corso colloqui con il WTA per far si che sia adeguato di lunghezza e dimensione a quello maschile.

Lo riporta Sportmediaset.it

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: