Calciomercato Lazio, Hysaj in uscita e sale l’interesse per Birindelli: i dettagli

Gli esami prima della partenza per la Sardegna. Così da potersi allenare anche in vacanza e rientrare, già in buona condizione, per il primo giorno di allenamento ad Auronzo con Sarri, il 6 luglio. Ciro Immobile si sta godendo il mare della Sardegna, rinfrancato dall’esito dei controlli effettuati in Paideia al malleolo destro, infortunato alla terzultima giornata contro la Sampdoria. Uno stop che lo ha ad alzare bandiera bianca per gli ultimi due turni di campionato e ha dover rinunciare alla convocazione di Mancini.

Mentre si rilassa con la famiglia, Immobile segue con attenzione le mosse di mercato della sua Lazio. Spera di ricevere buone notizie su Romagnoli, attende di capire chi sarà il nuovo portiere (Carnesecchi o Vicario) e soprattutto chi sarà il suo ‘vice’. Sarri vuole un giocatore duttile, non un’ariete d’area di rigore, ma un esterno capace di giocare anche da centravanti di manovra. Possibilmente lo vuole giovane (24-25), ma farebbe un’eccezione solo per il suo prediletto, Mertens: la Lazio ha chiesto informazioni, è in finestra ed è pronta ad aprirla nel caso in cui il belga rompa definitivamente col Napoli. Non convince del tutto il tecnico invece Cabral, ma il suo riscatto un’ipotesi concreta.

Tuttomercatoweb.com

