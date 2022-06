Patric, il giocatore biancoceleste si diverte in vacanza con il tiro a segno- FOTO

E’ terminato il sondaggio che ha permesso ai tifosi della Lazio di eleggere il miglior giocatore della stagione. Il premio di MVP è stato Milinkovic-Savic, che ha ‘sconfitto’ Immobile, Zaccagni e Patric. Questo l’elogio della Lazio, arrivato su Twitter assieme ad un video riassuntivo dei dati sul centrocampista serbo: “Player of the season. And the winner is… Sergej Milinkovic-Savic. Two season awards in a week for Sergio“.

⭐️ ⭐️

And the winner is… – Two season awards in a week for Sergio pic.twitter.com/eRjSqs9wz2 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 10, 2022

Su Instagram è arrivato anche il commento dell’ormai ex centrocampista biancoceleste Lucas Leiva, che ha commentato: “Meritato“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: