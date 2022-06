Bruno Giordano su Mertens: “A Napoli darebbe il meglio, ma sarei curioso di vederlo con Immobile”

Secondo quanto riportato da Il Tempo la Lazio ora si attiverà concretamente sul mercato. Lotito ha infatti promesso almeno 3 acquisti a Sarri prima della partenza per Auronzo di Cadore. Il promo è nella fase finale della sua realizzazione: si tratta di Marcos Antonio dello Shaktar Donetsk. Gli altri due dovrebbero essere un difensore, presumibilmente Casale del Verona, e un portiere. Per quanto riguarda il primo gli accordi formali tra Lotito e Setti sono stati raggiunti: appena sarà risolta la questione legata all’indice di liquidità, entro il 22 giugno, il patron biancoceleste formalizzerà un’offerta.

Non è lo stesso discorso per Ilic, per il quale le due società stanno trattando ma le richieste degli scaligeri sono sicuramente alte (oltre 20 milioni) dopo un’annata positiva agli ordini di Tudor. Per quanto riguarda il portiere, inoltre, Carnesecchi rimarrebbe in pole se gli esami dovessero evidenziare un problema lieve a cui non seguirà un intervento. In alternativa rimangono le candidature di Vicario e di Livakovic della Dinamo Zagabria.

Infine in orbita Lazio ci sono anche Suarez, il quale è in cerca dell’ultimo contratto della sua carriera ed è stato offerto ad Atalanta e Fiorentina, oltre a Samuele Birindelli, terzino del Pisa. In merito ha parlato anche il procuratore, non aprendo ma nemmeno chiudendo al suo arrivo: “La Lazio non mi ha contattato personalmente, ma non escludo che ci possa essere stato un contatto tra società. Lui ovviamente sarebbe molto felice di giocare in un club così importante“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: