Tennis, Matteo Berrettini vince l’Atp 250 di Stoccarda: battuto in finale Andy Murray

Matteo Berrettini non poteva desiderare ritorno migliore sui campi di tennis: dopo un’assenza di quasi tre mesi per un’infortunio alla mano che lo ha costretto ad intervento chirurgico, il tennista italiano ha conquistato l’Atp 250 di Stoccarda 2022, vincendo in Finale contro lo scozzese Andy Murray per 2 set ad 1 (6-4, 5-7, 6-3). Per Berrettini è il sesto titolo Atp in carriera.

