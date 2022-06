Calciomercato, l’Hellas Verona riscatta Simeone: trovato l’accordo con il Cagliari

A poco meno di due mesi dall’inizio della Premier League 2022/2023, i club inglesi continuano a lavorare sul fronte calciomercato per farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Tra le squadre neopromosse dalla Championship (Serie B inglese) c’è il Fulham, vincitore del campionato 2021/2022. Il club di Londra è alla ricerca di un nuovo portiere per affidare i pali bianconeri. Come riporta il sito 90min.com, il Fulham sarebbe interessato a Bernd Leno, portiere dal 2018 all’Arsenal, dopo non esser riuscito a trovare un accordo con Thomas Strakosha, disponibile a parametro zero dopo aver lasciato la Lazio. Il club inglese sperava di concludere l’affare con l’ex numero uno biancoceleste, ma le due parti non sarebbero riuscite a trovare un accordo, con il Fulham pronto a guardare altrove sul mercato. Un nome sarebbe appunto il nazionale tedesco Leno, su cui ha messo gli occhi anche il Newcastle.

