Il fumettista Zerocalcare: “Io tifoso della Roma? Mi mandano a vedere i derby a casa dei laziali”

Il fumettista Zerocalcare, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione, è stato in Francia per inaugurare la mostra “Da Rebibbia a Kobane”. Intervenuto ai microfoni di Radio Fuori Campo, la radio italiana di Lione, ha parlato anche di calcio e, alla domanda “Qualcuno dice che odi il calcio: ma è vero? Allora non tifi per la Roma?”, Zerocalcare ha risposto: “Non è vero che odio il calcio: non so da dove viene ‘sta cosa…Non sto in fissa, però non lo odio. Ho il divieto assoluto di nominare quella squadra (la Roma), perché mi dicono che tutte le volte che la nomino, prendo un gol. Quindi…Il campionato è finito? Però potrebbero accollarmi qualche infortunio…Guarda, onestamente, meglio evitare. Ho addirittura il divieto di fare presentazioni nelle città in cui gioca quella squadra lo stesso giorno…Pensa che mi mandano a vedere i derby a casa dei laziali: ho detto tutto”.

