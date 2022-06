Indice di liquidità, la Serie A vince l’appello: non sarà criterio d’ammissione al prossimo campionato

Il Collegio di Garanzia ha approvato, seppur parzialmente, la richiesta della Serie A di non rendere l’indice di liquidità un parametro per l’iscrizione al prossimo campionato. La norma, votata in via definitiva lo scorso 26 aprile, prevedeva infatti di tenere in considerazione i conti delle società al 31 marzo 2022. Per cui è stato giudicato che queste avessero effetto retroattivo.

Tra i principali sostenitori di questa “mossa” da parte della Seria c’era Claudio Lotito: il presidente della Lazio era infatti contro questa misura secondo cui l’indice di liquidità potesse influire nell’iscrizione al prossimo campionato.

