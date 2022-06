CdS | Romangoli si riavvicina. Lotito ha già rilanciato

Nonostante ieri Lotito abbia avuto la meglio sulla questione indice di liquidità, che quindi non è considerato un criterio determinante per l’iscrizione al prossimo campionato, resta comunque da sbloccare per fare mercato. O si vende e poi si compra, o è necessario un aumento di capitale: la cifra è necessaria è circa 3 milioni. Non c’è una data limite per versare l’importo, ma Sarri ha fretta visto che fra tre settimane inizierà il ritiro e la Lazio ha bisogno di acquisti, specialmente per la difesa.

Proprio ieri il Presidente si è mosso per chiudere per Romagnoli: la richiesta del difensore è di 3 milioni, Lotito ha offerto 2,7. Si lavora per le commissioni, la fumata bianca è vicina. L’ex Milan non ha mai smesso di sperare di vestire biancoceleste nelle prossime stagioni, rifiutando le offerte di Monza e Fiorentina.

Capitolo Carnesecchi. Si aspettano novità in merito all’intervento alla spalla: attualmente il portiere sta lavorando in un centro per la riabilitazione, non è ancora chiaro se dovrà operarsi o meno. C’è anche la possibilità che opti per una terapia conservativa. Lotito vuole chiudere e ha intenzione di approfittare di questa situazione per chiedere uno sconto a Percassi.

Servono anche due centrali. In attesa di conoscere l’esito del rilancio per Romagnoli, Sarri ha ottenuto la conferma di Patric e avrà ancora Radu e Kamenovic. Ha chiesto Casale del Verona e in lista c’è Chust del Real Madrid. Si parla di nuovo di Ferrari del Sassuolo e ora è spuntato anche Pablo Marì, ex Udinese di proprietà dell’Arsenal. Ci sono anche piste estere, come Diop dell’Aston Villa e Dendoncker del Wolverhampton. Sarri aveva chiesto inoltre Emerson Palmieri o Parisi dell’Empoli per il ruolo di terzino sinistro e, qualora partisse Hysaj, la Lazio è pronta a prendere Birindelli del Pisa.

