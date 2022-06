Il Tempo | Stallo portiere. Risale Cragno

Oltre ai vari problemi in difesa, c’è anche la questione vice-Immobile da risolvere. Serve un innesto intelligente, consapevole della propria posizione all’interno della rosa e che non costi troppo. Al momento ci sono due opzioni, che però mettono in contrasto le esigenze di Sarri con quelle della società: Francesco Caputo e Jovane Cabral.

Cabral non è stato riscattato entro i termini previsti e ora lo Sporting Lisbona sta ricevendo offerte anche da club esteri. La Lazio vorrebbe acquistarlo, ma a un prezzo che non superi i 5 milioni di euro. Caputo, dall’altra parte, è sempre stato il profilo preferito di Sarri. La Samp chiede 3 milioni e non scenderanno di prezzo, ma la Lazio non ha intenzione di spendere troppo per un calciatore che compirà 35 anni ad agosto.

L’attaccante italiano ha realizzato 11 gol e 6 assist nell’ultima stagione ed, essendo l’ottavo anno di fila che chiude in doppia cifra, è una garanzia sotto porta. Alla Lazio avrebbe spazio ridotto e dovrebbe accontentarsi dei minuti finali che gli concederà Sarri quando Immobile verrà sostituito. Cabral, invece, alla Lazio non ha trovato spazio se non per le ultime due partite di campionato e, proprio all’ultima, è riuscito a incidere con un gol e un assist.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

