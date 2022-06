Nation League, arrivo in ritardo dell’Italia: le motivazioni

Come riportato da Rai1, la Nazionale è arrivata in ritardo perchè non ha avuto la scorta della polizia, abituale in Italia, che garantisce di farsi largo nel traffico. In questo caso, la macchina degli agenti ha soltanto indicato la strada: rispettati tutti i semafori e si rimaneva in coda. Si tratta di una normale procedura in Germania.

