TMW | Lazio, tre colpi in tre settimane: Sarri freme per il ritiro

A tre settimane dalla partenza per Auronzo, Sarri aspetta ancora i 3 acquisti promessi dalla Lazio prima del rinnovo del contratto. Il tempo stringe, la società ha diversi tavoli aperti, ma finora ha chiuso solo una partita: quella con lo Shakhtar per Marcos Antonio, duttile centrocampista brasiliano di 22 anni che prenderà il posto di Leiva. Per il resto, Sarri è ancora in attesa. Ha bisogno subito di un portiere che sostituisca Strakosha (Carnesecchi è il primo nome) e due difensori centrali: uno per lo svincolato Luiz Felipe e uno al posto di Acerbi, sulla via dell’addio da Roma. I nomi? Casale, Chust e Romagnoli, più qualche nome a sorpresa, con il ds Tare sempre molto bravo a nascondere alcune piste.

Oggi sarà una giornata importante per Carnesecchi, il nome che da un paio di mesi continua a ripetere Sarri nelle stanze di Formello. La Lazio ha scelto lui da tempo ed è decisa a continuare nella trattativa con l’Atalanta, nonostante il 21enne portiere nelle prossime ore si opererà alla spalla dopo la lussazione della scorsa settimana con l’U21. Una scelta difficile, ben ponderata: troppo rischiosa sarebbe stata la terapia conservativa, con la possibilità elevata di ricadute. Una volta finito l’intervento, con i tempi di recupero alla mano, Lotito poi si presenterà a Bergamo per tentare di avere un po’ di sconto sui 12 milioni chiesti per Carnesecchi. Una cifra troppo elevata, secondo gli uomini di Formello, per un portiere appena operato alla spalla. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

