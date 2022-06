CdS | Ciro: Lazio, ‘o sole mio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile si trova in Sardegna con la famiglia. Il giocatore biancoceleste ha deciso di trascorrere una vacanza a Forte Village, resort dove un anno fa l’Italia cominciò l’avventura europea.

Adesso Ciro si prepara a ripartire più carico di prima: dopo quattro titoli, impresa mai riuscita a nessun attaccante italiano, andrà a caccia del record di Nordahl, cinque volte re dei bomber in Serie A.

Quasi trascorso il mese di stop per l’infortunio alla caviglia, è pronto per tornare a disposizione di mister Sarri nel ritiro ad Auronzo di Cadore. Inoltre, come dichiarato in un’intervista a Sky Sport, il giocatore biancoceleste ha parlato con il ct Mancini e andrà avanti con la Nazionale.

