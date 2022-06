CdS | Pedrinho vertice decisivo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha offerto un triennale al terzino sinistro del Santos, in scadenza di contratto il 31 dicembre 2022. Tra due settimane, potrà trattare da svincolato per trasferirsi a gennaio del prossimo anno.

Pedrinho è ora a Napoli per risolvere alcune pratiche relative al passaporto italiano, che gli permetterebbe di essere tesserato da comunitario. È evidente la volontà del giocatore di fare esperienza in Serie A. Allo stesso tempo, però, il Santos tenta il rinnovo: prevista oggi una riunione per valutare il destino del terzino ed eventuali offerte.

Pedrinho chiede un ingaggio di 240 mila euro a stagione. È molto considerato dagli operatori di mercato e anche l’agenzia di Francesco Totti si è informata sul giocatore.

Ieri Carnesecchi si è sottoposto all’operazione alla spalla, che lo terrà fuori per 4 mesi. Il portiere resta in cima ai preferiti di Sarri che aspetta rinforzi in difesa. L’Atalanta è disponibile solo al prestito, ma spunta una nuova ipotesi: riscatto condizionato a una cifra più bassa rispetto agli scorsi giorni (7-8 milioni), con opzione da esercitare tra un anno. Vicario prima alternativa. Nonostante il rinnovo automatico di Reina, il tecnico biancoceleste spingerà per prendere altri due portieri ed è arrivata la candidatura di Ionut Radu, giocatore di 25 anni in uscita dall’Inter.

