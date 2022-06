Interesse dalla Spagna per Mohammed Fares

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di “The Here We Go Podcast”, condotto dall’esperto di calciomercato Frabrzio Romano, l’ex poritoere della Lazio Thomas Strakosha ha parlato del suo passato in biancoceleste per poi proiettarsi sul suo futuro. Le ultime voci di mercato parlano di un possibile interessamento del Chelsea, che l’albanese ha così commentato:

“Sono pronto per una nuova avventura, sto lavorando per il mio prossimo club. Voglio svuotare la testa e mettermi in forma per un nuovo campionato. So che andare via dall’Italia verso altri campionati richiederà molto lavoro fisico e mi sto preparando per questo.”

“Lazio? Sarò onesto, ho sempre avuto un grade rapporto con questo club, avrò sempre dei bellissimi ricordi. Lì sono cresciuto e diventato quello che sono oggi. Adesso per me inizia un nuovo capitolo della mia vita e non è facile perché sono molto felice di ciò che ho fatto a Roma. Sono partito dalla Primavera, vincendo diversi titoli, per poi coronare il sogno di giocare in prima squadra vincere altri titoli e calcare palcoscenici europei importanti. Amo davvero l’Italia e quello che la Lazio ha lasciato dentro di me: i compagni, gli allenatori e i tifosi. Sarò sempre grato a tutto il mondo Lazio per ciò che hanno fatto per me in questi anni. È solo grazie a questo club se oggi posso coronare un altro sogno, quello di giocare altrove e affrontare nuove bellissime sfide. Per me è stato molto difficile lasciare i biancocelesti, dopo più di 10 anni. Era la mia casa, dove ho trascorso i momenti più importanti della mia vita. Mentre ero alla Lazio non ho mai parlato con altre squadre per rispetto, ora sono pronto per una nuova avventura anche se per me questi da svincolato sono momenti difficili, penso solo a tornare in campo.”

“Chelsea? Sono onorato di essere accostato ad un club del genere che è uno dei più importanti della Premier League. Per me il campionato inglese è il migliore al mondo e mi piacerebbe giocare lì. Tuttavia, ci sono diversi club di Premier interessati, i rumors sono normali ora. Mi prendo del tempo per pensare a quale può essere la soluzione migliore per me, ma non nascondo che sono veramente felice di avere la possibilità di giocare in Premier. Negli ultimi 5-6 anni ho sviluppato maggiori qualità in Italia, perché il livello è diventato molto più competitivo. Considero la Serie A il secondo miglior campionato al mondo, quello inglese rimane il primo. Lì ci sono i migliori giocatori, allenatori e tifosi. L’atmosfera è fantastica e so che lì potrò crescere ancora di più come portiere.”

“Obbiettivi? Mi aspetto di vincere ancora titoli con la mia prossima squadra, il mio sogno è quello di giocare più partite in Champions League e magari un giorno vincerla come vorrebbe chiunque. Attualmente mi sento abbastanza affamato di titoli e di giocare.”

