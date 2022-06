ESCLUSIVA | L’avv. Mario de Rossi, procuratore di Rocchi: “La priorità di Tommaso è rimanere alla Lazio. Gravi, gratuite e destabilizzanti voci contrarie”

Mario de Rossi, avvocato e intermediario sportivo, gestisce diversi profili del mondo Lazio, tra cui la calciatrice Noemi Visentin e l’attuale allenatore dell’Under 18 Tommaso Rocchi. Di seguito le dichiarazioni dell’agente e founder della MdR Sports Management sulla Lazio Women e sul futuro dei suoi assistiti, in esclusiva su Laziopress.

Il futuro di Tommaso Rocchi, un commento sulle indiscrezioni uscite in mattinata?

“La priorità di Tommaso è rimanere alla Lazio. Il rapporto che ha con la società e il presidente Lotito va avanti da vent’anni: c’è stima e rispetto reciproco. L’indiscrezione trapelata nella mattinata di oggi è una fake news. Non è questo il modo di fare giornalismo: non esistono riscontri, tanto meno fonti citate a cui poter far risalire la notizia. Non si tratta solo di disinformazione, ma sono accuse gravi e destabilizzanti, del tutto estranee alla realtà dei fatti”.

Quindi qual è la situazione allo stato attuale con il club biancoceleste?

“Siamo in attesa di incontrare di nuovo il presidente per cercare di capire il da farsi.

Tommaso è la storia della Lazio, ne incarna i valori ed è letteralmente osannato dalla piazza.

È una persona umile, professionale, sta terminando il master a Coverciano ed è l’ultimo ad aver vinto un titolo nel settore giovanile della Lazio nel 2018-19 con gli attuali ragazzi del 2005. Ha trascorso diversi anni nel settore giovanile e la fisiologica conclusione del percorso di formazione è la Primavera. Tuttavia, ci sono tante variabili da tenere in considerazione”.

Dopo un’ottima stagione, Visentin vestirà ancora la maglia biancoceleste?

“Noemi vuole fortemente restare alla Lazio, vedremo cosa succederà, ci saranno dei cambiamenti a livello dirigenziale. Andrà ridiscusso il tutto, ma la volontà di Noemi è chiara. Difatti, la giocatrice ha declinato due offerte importanti da un club di Serie A e da un club della Premier League. È molto legata all’ambiente laziale e non vede l’ora di tornare in campo per difendere l’aquila”.

Lazio Women retrocessa o c’è una possibilità di rivederla in Serie A?

“Da quello che so, non c’è ancora nulla di concreto. C’è stato, forse, un minimo approccio, assolutamente embrionale, tra il club biancoceleste ed il patron del Pomigliano, ma per ora solo tanti rumours”.

Un bilancio sulla stagione della Lazio femminile.

“La Lazio Women è stata sfortunata nella seconda parte della stagione, così come l’Under 18. Entrambe hanno dovuto gestire problematiche serie in merito alla rosa e a livello ambientale. Ad ogni modo, le biancocelesti avrebbero potuto salvare la stagione con un pizzico di fortuna: partite contro il Milan, così come quella contro l’Inter, sono state decisive alla fine”.



Il prossimo anno rivedremo Catini sulla panchina biancoceleste?

“Mi auguro che possa essere nuovamente lui l’allenatore della Lazio Women, ha fatto molto bene e ha rivoluzionato la squadra. Ma, ad oggi, non ci sono garanzie”.

