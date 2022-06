Lazio, la Serie A elogia Felipe Anderson: “Presenza costante” | FOTO

Non solo porta e difesa, la Lazio vuole rinforzare la rosa di mister Sarri in tutti i reparti. In questa sessione estiva di calciomercato, il club biancoceleste, oltre a lavorare in uscita, ha l’obiettivo di mettere a disposizione del Comandante una squadra ancora più competitiva della passata stagione. Per il reparto offensivo si lavorare per trovare un vice Immobile: come riporta Tuttomercatoweb.com, negli ultimi giorni, la Lazio ha chiesto informazioni per Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99 di proprietà dell’Inter, reduce da un’ottima stagione in prestito all’Empoli. Nulla di più di un sondaggio per il momento, ma quello di Pinamonti è un profilo che piace anche se costoso, vista la valutazione di 15 milioni di euro, non meno. Per l’attaccante italiano sarebbe una soluzione gradita quella biancoceleste.

Alla ricerca dell’occasione giusta anche per fare un salto di qualità nella sua carriera, la pista Lazio per Pinamonti però non è l’unica: sull’ex Empoli si attende di capire se il Torino, alle prese con il dopo Belotti, tornerà alla carica per l’attaccante. Inoltre, sullo sfondo, c’è anche il neopromosso Monza, che si è mosso presentando un’offerta all’Inter, ma lontano da un accordo con il calciatore.

