Calciomercato Lazio| I biancocelesti cambiano modus operandi?

Questa sessione estiva di calciomercato sembra differente rispetto a quelle degli anni successivi, soprattutto per quanto riguarda i nomi che ruotano in orbita Lazio. Sarri è stato la chiave del cambio di rotta? Lotito ha compreso l’importanza di fare calciomercato in una maniera differente dal solito? Ancora non possiamo rispondere a queste domande, vedremo come la Lazio si presenterà ad Auronzo, gli innesti che la società metterà a disposizione del mister sin da subito e quelli che verranno accolti nel mentre o post ritiro. Sono diversi i calciatori accostati da noti esperti di calciomercato, anche con una certa insistenza ai biancocelesti, tra i più comuni Romagnoli, Carnesecchi, Casale, Ilic, Emerson Palmieri e Marcos Antonio. Nomi affermati, richiesti da Sarri a più riprese, calciatori che militano in Serie A e dunque conoscono il campionato (Romagnoli, Casale, Ilic), che vantano esperienza europea (Palmieri e anche il giovane Marcos Antonio che registra 26 presenze fra Europa League e Champions League) e anche giovani prospetti (Carnesecchi). Sembra che la volontà della società sia proprio quella di accontentare il mister, di cambiare modus operandi. Vedremo successivamente se tutto ciò si concretizzerà o meno e solo alla fine della sessione estiva potremo fare un bilancio di massima sulla campagna acquisti realizzata.

