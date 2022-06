Fiore: “Centrocampo della Lazio il più forte del nostro panorama calcistico.” E su Marcos Antonio…

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore della Lazio Stefano Fiore si espresso in merito al calciomercato che il club biancoceleste farà in questa sessione estiva. In particolare Fiore, ha parlato del centrocampo laziale, commentando l’arrivo del nuovo regista Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk, che prenderà il posto di Lucas Leiva.

Queste le sue parole:

“La Lazio negli ultimi anni ha avuto il centrocampo più forte del nostro panorama calcistico. Era assortito benissimo, magari anche con Leiva un po’ più giovane perché doveva coprire le spalle a Milinkovic e Luis Alberto, come faceva Giannichedda con me. Il nuovo acquisto di Marcos Antonio va in quell’ottica, perché Sarri ha capito che deve coprire anche la difesa. Se rimangono Milinkovic e Luis Alberto come qualità assist e giocate, se il centrocampo della Lazio non è il migliore è sicuramente sul podio”.

