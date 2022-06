Il documentario su Beppe Signori in onda stasera – FOTO

Dopo la conclusione della dolorosa vicenda che ha visto Beppe Signori coinvolto, questa sera tutto questo verrà raccontato attraverso il documentario intitolato “FUORIGIOCO“, che andrà in onda questa sera dalle 21.15 su Sky Documentaries, On Demand e in streaming NOW. Ecco l’annuncio dell’ex attaccante biancoceleste, arrivato sul proprio profilo Instagram: “Oggi 19 giugno alle ore 21.15, su Sky Documentaries andrà in onda FUORIGIOCO, in prima visione tv e sarà disponibile anche On Demand e in streaming su NOW“.

