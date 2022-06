Lazio, il Presidente della FIFA Gianni Infantino in visita al Centro Sportivo di Formello | FOTO

Poco meno di un mese fa si è chiusa la stagione della Lazio. Un’annata che ha visto, dopo la cessione nell’estate del 2018, il ritorno in biancoceleste di Felipe Anderson. Il brasiliano, dopo la parentesi inglese al West Ham e quella portoghese al Porto, è tornato ad indossare la maglia della Lazio. In questa stagione, in particolare nel campionato di Serie A, ha raggiunto un primato: Felipe Anderson è sceso in campo in tutte le 38 giornate di campionato. Tra titolarità ed entrate a gara in corso, il classe ’93 ha messo a segno anche 6 reti e fornito 8 assist. Il profilo ufficiale Twitter della Serie A ha voluto celebrare questo traguardo dell’esterno biancoceleste: l’immagine pubblicata, che riprende Felipe Anderson durante un’esultanza dopo un gol, è accompagnata dalla frase: “38/38 Felipe Anderson: presenza costante”.

