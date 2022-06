L’ex Lazio Kolarov annuncia l’addio al calcio: “Sono proiettato alla seconda vita”

Anche in questa calda domenica di giugno Danilo Cataldi si sta allenando a Formello in compagnia del suo preparatore Alessandro Acquaviva, come si evince da un video pubblicato su Instagram da quest’ultimo. Il giocatore, di fatto, si sta allenando in vista della prossima stagione che, ufficialmente, inizierà con i primi allenamenti di luglio. Cataldi, dopo un anno che lo ha visto prendere a tratti la regia, vuole farsi trovare pronto per mister Sarri per cercare di riconquistarsi la sua fiducia.

