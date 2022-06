Napoli, De Laurentiis indagato per falso in bilancio nell’affare Osimhen

Guai in vista per il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che come riporta il Mattino risulta indagato per l’affare Osimhen. L’operazione sulla quale indaga la Procura di Napoli è stata finalizzata nel 2020 con un costo di circa 76 milioni di euro, con l’inserimento nella trattativa di alcuni calciatori della Primavera partenopea. L’ipotesi investigativa è quella del falso in bilancio, con i militari della Guardia di Finanza che avrebbero sequestrato il contratto dell’attaccante nigeriano. In ballo ci sono anche le valutazioni di mercato dei tre calciatori del Napoli, con delle perquisizioni che sarebbero in corso a Napoli, a Roma e a Lille.

