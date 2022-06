GdS | Lazio, rilancio per Caputo: offerti alla Samp 2,5 milioni per il vice Immobile

Un’attesa durata due anni. Finalmente da domani mattina (ore 10) i tifosi della Laziopotranno tornare a sottoscrivere il proprio abbonamento allo stadio. Lo avevano chiesto invano da settembre scorso, per evitare di comprare ogni settimana il biglietto e cercare di risparmiare qualche soldo.

C’è grande attesa nel mondo biancoceleste per la risposta dei tifosi, ormai in rotta con la società e il presidente Lotito. Che è stato di parola, perché – come aveva annunciato pochi giorni fa – ha deciso di fissare gli stessi prezzi della fase 1 della Roma: 269 euro il costo dell’abbonamento in Nord, ovvero 13 euro in media a biglietto (20 partite, 19 di campionato più l’ottavo di finale di Coppa Italia). Nel comunicato ufficiale sul sito della Lazio sono presenti tutte le iniziative e promozioni, con i dettagli completi relativi alla vendita. A Formello sono fiduciosi sui numeri: nel 2019-‘20, l’ultimo anno con la campagna abbonamenti, acquistarono la tessera poco più di 20 mila tifosi.

Intanto è ufficiale la cessione di Adekanye a Go Ahead Eagles. Nulla di clamoroso, ma con il suo addio a titolo definitivo la Lazio risparmia un milione di euro lordo (500 mila euro netti) sul monte ingaggi. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: