I 5 gol più belli della Lazio di Sarri secondo Dazn: quel’è il migliore? – VIDEO

La stagione è ormai alle porte e le squadre di Serie A sono già a lavoro per quella che verrà. La Lazio di Sarri si è differenziata quest’anno per i suoi alti e bassi, tra prestazioni sotto tono e altre di alta qualità. Sul finale di stagione, la squadra sembrava aver trovato la quadra, lasciando ben sperare per il prossimo campionato. In merito all’annata dei biancocelesti al primo anno in panchina di Sarri, DAZN ha voluto stilare una lista dei 5 gol più belli segnati dalla sua Lazio in questa stagione. Lo ha fatto con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, sotto cui scrive: “Il 2021 ha visto il Sarri-ball sbarcare nella Capitale. Ecco i 5 gol più belli della sua Lazio: qual’è il migliore?”.

Di seguito il video postato da DAZN:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

