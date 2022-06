CorSera | Lazio, gli assalti finali per dare Romagnoli e Carnesecchi a Sarri

Come riportato dal Corriere della Sera, adesso per ufficializzare gli affari come quello di Marcos Antonio o acquistare altri giocatori non sarà necessario attendere le uscite. Al momento, l’unico che ha trovato una sistemazione è Adekanye, che è andato in Olanda ai Go Ahead Eagles.

Lotito vuole accontentare Sarri. Tuttavia, con molta probabilità ad Auronzo non ci saranno i quattro acquisti desiderati.

Nella trattativa per Carnesecchi sono stati fatti avanti: il rilancio dell’offerta biancoceleste all’Atalanta è stata dettata dalla volontà del tecnico di puntare sul giovane portiere. Nonostante la cifra presentata non sia stata ritenuta sufficiente dal club nerazzurro, sembra che la conclusione della vicenda sia vicina.

Da Formello filtra grande ottimismo su Romagnoli: al ritorno delle vacanze da Ibiza, sarà a Roma per firmare il contratto. Per il ritiro Sarri potrebbe avere a disposizione anche un altro attaccante: Tare per riavere Cabral dovrà vincere la concorrenza del Besiktas, ma resta ancora viva la pista che porta al sampdoriano Ciccio Caputo.

