Calciomercato Lazio, altro stop per Carnesecchi e parte il sondaggio per Esposito: la situazione

L’Atalanta continua a fare muro per il portiere Carnesecchi. Come riporta Il Corriere dello Sport, lo slancio di ottimismo registrato dopo il rilancio di Lotito per il portiere classe 2000 (12 milioni più 3 di bonus) è stato frenato bruscamente dalla Dea. Percassi non ha dato il via libera, chiede 18 milioni (15 più 3). Il presidente laziale spinge per acquistare Carnesecchi a titolo definitivo. Sperava di fare centro offrendo 15 milioni con i premi, è rimasto spiazzato. Non rilancerà, salvo sorprese. L’alternativa è sempre Guglielmo Vicario dell’Empoli, 21 anni. Corsi l’ha riscattato giorni fa dal Cagliari, operazione di 8 milioni. Vicario è valutato almeno 12 milioni, i soldi chiesti da Percassi per Carnesecchi spingono i toscani a tenere alto il prezzo del loro portiere. Nella lista laziale è uscito fuori anche il nome di Salvatore Esposito, mediano della Spal. La Lazio ha già acquistato Marcos Antonio, scelto come regista, adattabile da mezzala. Nel ruolo c’è anche Cataldi. Esposito, 21 anni, è sotto contratto fino al 2023, è in uscita, costa circa 3 milioni. Mancini lo ha fatto debuttare in Nations League, è un talento su cui puntare, sarebbe un investimento valido. La Lazio starebbe valutando il giocatore.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: