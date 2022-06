Calciomercato Lazio, oggi l’incontro tra l’agente di Carnesecchi e l’Atalanta: si cerca di sbloccare la trattativa

Marco Carnesecchi è da tempo il portiere scelto dalla Lazio per prendere l’eredità di Thomas Strakosha per la prossima stagione. La trattativa tra i biancocelesti e l’Atalanta, proprietaria del cartellino, è stata rallentata fino a questo momento a causa dell’intervento chirurgico alla spalla a cui Carnesecchi è stato costretto a sottoporsi. Inoltre, le richieste del club di Bergamo sono giudicate troppo elevate dalla Lazio ma, nella giornata di oggi, sono previste novità: come riporta Gianlucadimarzio.com, è in programma per oggi un incontro tra l’agente del portiere classe 2000 e l’Atalanta, per cercare di convincere la Dea a sbloccare la trattativa che porterebbe Carnesecchi nella Capitale. L’offerta della Lazio è di circa 15 milioni di euro, suddivisi in 12 milioni di parte fissa e 3 di bonus. La richiesta dell’Atalanta continua ad essere invece intorno ai 18 milioni di euro.

