Romagnoli, il Newcastle interessato al calciatore: i dettagli

Il capitano biancoceleste Ciro Immobile è tornato a Roma, ma è di passaggio. Come riporta Il Corriere dello Sport, Immobile è rientrato dalla vacanza in Sardegna e stamattina sarà a Venezia dove riceverà il premio Leone d’Oro per meriti sportivi. In seguito il giocatore laziale tornerà a godersi le meritate vacanze in attesa di tornare a concentrarsi di nuovo sul campo insieme alla sua squadra, realizzando splendide reti e puntando sempre di più ad aggiudicarsi tanti altri trofei.

