Calciomercato Lazio, sfuma l’idea Minamino: il giocatore è vicino alla Ligue 1

Come avevamo detto già la scorsa settimana, il Milan sembra essere la squadra favorita per ingaggiare il difensore della Lazio Francesco Acerbi. Il giocatore sembra infatti destinato a lasciare Roma per fare ritorno a Milano. I contatti nei giorni precedenti sono proseguiti con il fine di trovare una quadra quanto prima: ballano ancora dei soldi tra offerta e richiesta ma l’impressione è che le parti cercheranno di trovare un accordo per accontentare tutti, essendo volontà comune quella di concludere la trattativa. Tuttavia, qualora la situazione dovesse andare per le lunghe non si creerà alcun caso Auronzo: il difensore si presenterà, infatti, regolarmente alla conclusione delle vacanze estive che gli spettano. Il difensore ha sempre dimostrato di essere un professionista e non prenderà decisioni forti in tal senso.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: