E’ online la rivista della mostra “Uniformi & Casacche”

La società biancoceleste ha rispolverato l’idea del Flaminio come proprio stadio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lunedì, in un incontro in Campidoglio, il presidente laziale Claudio Lotito ne ha parlato con il sindaco Roberto Gualtieri. Da parte del Comune di Roma, proprietario della struttura, si manifesta la massina apertura. Ma ora si attende, anzi è stata sollecitata, la presentazione di un piano che possa avviare il progetto. Non sarà un percorso semplice perché da molto tempo il Flaminio è in uno stato di abbandono totale. Da tempo si pensa alla riqualificazione dello stadio, ideato e progettato da Pier Luigi e Antonio Nervi. Lavori da programmare considerando i vincoli architettonici, artistici e anche archeologici. Nel progetto per l’Olimpiade di Roma 2024 si prevedeva una spesa di 45 milioni di euro per ristrutturare il Flaminio. Lo stadio potrebbe avere una nuova vita non solo per ospitare la Lazio, ma anche come centro polifunzionale. Un piano tutto però da compiersi e da decifrare nei relativi costi.

