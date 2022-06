Lazio, verso il 6° confronto con il Bologna alla prima di campionato: ecco quando c’è stato l’ultimo

La Lazio aprirà il proprio campionato ospitando il Bologna. Come evidenzia la S.S.Lazio Agenzia ufficiale, non si tratta di un inedito: l’ultima volta è accaduto nella stagione 2015/2016, quando i biancocelesti aprirono la propria Serie A in casa contro i bolognesi, vincendo 2-1. Nella stagione 1996/1997, invece, furono i biancocelesti ad essere ospitati dei felsinei, perdendo 1-0. Bisogna poi tornare al 1960, per trovare un altro Lazio-Bologna alla prima: 1-3 il risultato finale. Da menzionare poi il precedente del 1959, Bologna-Lazio (1-1) alla prima. Completa lo score la prima giornata del 1929, quando i capitolini superarono a Roma i rossoblu per 3-0.

