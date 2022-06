Pedullà: “Romagnoli aspetta la Lazio ancora per poco, il Fulham è pronto a chiudere!”

Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter ha fatto il punto della situazione sul calciomercato biancoceleste. In primis la trattativa che riguarda Alessio Romagnoli, ballano poche centinaia di migliaia di euro, vanno limati gli ultimi dettagli. Il centrale romano non aspetterà in eterno, il Fulham è pronto a chiudere. Capitolo Carnesecchi: Sarri lo considera fondamentale nonostante il suo recente infortunio alla spalla. La distanza è minima da colmare con l’Atalanta, ma non c’è ancora l’accordo. La proposta del Siviglia è vera per Luis Alberto, gli spagnoli hanno messo sul piatto 16mil più due di bonus, mentre la Lazio ne vorrebbe 20 più bonus.

