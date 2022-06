CdS| La Lazio in attesa per Carnesecchi

Per il momento la Lazio non fa rilanci: si attendono risposte dall’Atalanta per Carnesecchi. Lotito è convinto di aver fatto un’offerta irrinunciabile, considerando la situazione intorno al giovane portiere. Se l’Atalanta dovesse rifiutare al fronte di una richiesta da 20 milioni l’operazione potrebbe tramontare. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri non attenderebbe solo Carnesecchi. Infatti, considerando il rientro in ritardo del giovane portiere, tra ottobre e novembre, e il fatto che Reina non dà più garanzie il tecnico biancoceleste avrebbe fatto richiesta anche per un altro portiere. Piacciono Vicario, su cui è anche la Fiorentina: la richiesta è di 12 milioni, forse anche di più. Altro nome rimane quello di Provedel, che piace a Sarri e che lo avrebbe indicato in ogni caso come portiere da acquistare in coppia. N0n è lo stesso discorso, invece, per Sergio Rico: il portiere del PSG ha perso anche la sua titolarità con il Maiorca a suon di papere.

