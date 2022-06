Il Tempo| Ultimatum Romagnoli

Il futuro di Luis Alberto, proprio come la scorsa estate, sembra essere costantemente in bilico. Infatti il mago biancoceleste è come non mai associato al Siviglia, squadra per cui non ha mai negato amore e che ha lasciato poco dopo i 20 anni. Da qualche anno si parla di un suo possibile ritorno: sarebbe infatti l’unica meta gradita a Luis Alberto, il quale prenderebbe in considerazione un’eventuale offerta.

Tuttavia, il club spagnolo non si è ancora fatto avanti: alcune voci volevano un’offerta di 16 milioni rispedita al mittente. Queste non trovano, tuttavia, delle conferme. La Lazio si aspetta 28 milioni: tra i 20 e i 25 si può aprire uno spiraglio di trattativa. Ma al momento non ci sono margini per avviare una vera e propria trattativa con il Siviglia. In casa Lazio non è “obbligatoria” una sistemazione da parte di uno dei big a centrocampo, ma nemmeno ci sono strade chiuse. Luis Alberto o Milinkovic potrebbero partire questa estate anche per finanziare il resto del mercato e regalare così a Sarri gli ultimi elementi per la sua rosa. Se qualche settimana fa sembrava quasi certa la vendita del sergente, ora la situazione sembra sia diversa. Nessuno ha infatti fatto reperire un’offerta congrua a Lotito.

Tra i nomi che si sono fatti per sostituire uno dei due, se non, anche se più complesso, entrambi, ci sono Ilic del Verona e Sucic del Salisburgo. Per il primo Setti chiede oltre 20 milioni e sembra esserci anche il Brighton. Il secondo è invece un 20enne mancino: questo dettaglio fa pensare che si possa trattare del sostituto del mago piuttosto che di Milinkovic. Bisognerà aspettare eventuali mosse in uscita per capire cosa ne sarà del centrocampo biancoceleste.

Il Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: