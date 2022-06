CdSera | Acerbi vicino al Milan può sbloccare Romagnoli

La Lazio per sbloccare il mercato deve cedere e sembra che una delle poche possibilità sia vendere uno tra Luis Alberto e Milinkovic. In caso di addio, il più doloroso sarebbe quello del serbo. Sarri vorrebbe trattenerlo, ma sa che per la società non è incedibile.

Il contratto del Sergente scade nel 2024 e, per evitare di perderlo a zero, Lotito starebbe trattando con l’entourage del giocatore per il rinnovo di un anno. Milinkovic, però, sa che questa potrebbe essere l’estate giusta per spiccare il volo. L’unico ostacolo sono le offerte che non arrivano. Il valore del cartellino è di 70 milioni e l’unica squadra ad aver mostrato un interesse concreto è stato il Manchester United, che però ne ha offerti 55 e che ora punta De Jong. Il sogno di Milinkovic è di giocare la Champions da protagonista, ma per ora Psg e Real Madrid non danno segnali.

La situazione Luis Alberto è diversa, perché è arrivata una scossa da Siviglia: come riportato da Il Messaggero, il club ha bussato alla porta di Lotito offrendo 16 milioni di euro per lo spagnolo. Il Comandante ha sempre considerato importante il numero 10, ma il feeling non è mai scattato del tutto. Con la sua partenza, la Lazio potrebbe finanziare due colpi in entrata come Casale e Ilic del Verona. La richiesta per Luis Alberto sarebbe di 30 milioni, ma Lotito si sta convincendo ad abbassarla a 25 sempre per via del 30% che andrà nelle casse del Liverpool.

