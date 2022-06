CdS | Lazio, per Carnesecchi Lotito e Percassi trattano ad oltranza

Maurizio Sarri continua ad aspettare, i tifosi della Lazio anche. Ma, nel frattempo, gli abbonati della stagione 2019-2020 rispondono presente. Dopo cinque giorni di campagna abbonamenti e con un weekend di mezzo (anche se c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera anche online), il dato ha superato quota 4.000. Servirebbe un colpo di mercato per accelerare anche la vendita, ma non è detto che arrivi entro domenica, quando la squadra si sottoporrà alle visite mediche che precedono l’inizio della stagione. L’accordo tra Lazio e Milan per Acerbi metterebbe il turbo alla trattativa per Romagnoli, ma nel frattempo il presidente Lotito – tornato a Roma per seguire da vicino questi giorni di mercato – continua a tenere aperti i contatti con il collega del Verona, Setti.

L’obiettivo numero uno tra i calciatori dell’Hellas è Nicolò Casale, finito nelle ultime ore nel mirino anche di Napoli e Monza. Per portarlo alla Lazio servono 10 milioni, anche con un prestito iniziale ma con obbligo di riscatto, come accaduto un anno fa per Zaccagni. Alla Lazio, tra i giocatori del Verona, piace anche il serbo Ilic (compagno di squadra di Milinkovic-Savic in nazionale), ma la cifra si alza e quasi raddoppia. Cè anche da registrare l’interessamento di un paio di club di Premier, tra cui il Brighton. Per quanto sia già arrivato Marcos Antonio, unico acquisto finora della Lazio (anche se ufficialmente il mercato non è ancora aperto, lo sarà da venerdì 1° luglio), il centrocampo è un reparto che andrebbe rinforzato soprattutto se alla fine arrivasse un’offerta adeguata del Siviglia per Luis Alberto o una irrinunciabile per Milinkovic-Savic. Ecco perché dalla Spagna rimbalza nuovamente la voce di una Lazio interessata a Denis Suarez, 28enne spagnolo che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Celta Vigo. Dall’altra parte del mondo, infine, è arrivata l’ufficialità della frma di Lucas Leiva con il Gremio: non si abbonerà, ma la Lazio avrà un tifoso in più. CorriereDellaSera

