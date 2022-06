Le migliori esultanze della stagione della Lazio – VIDEO

Il centrocampista biancoceleste Luis Alberto non perde occasione per tenersi in forma in vista della nuova stagione. Come si vede dal suo video postato su Instagram, ha svolto una sequenza di esercizi in palestra seguito dal preparatore atletico Rubén Pons che nella sua carriera ha lavorato con Villarreal e Liverpool.

