Gila alla Lazio, il rammarico dei tifosi spagnoli: “Stiamo perdendo un altro buon giocatore”. Ecco che tipo di difensore è e il paragone con Chust

Sembra quasi certo l’approdo di Mario Gila, centrale 21enne del Real Madrid, alla Lazio. Il suo nome è uscito da poco, ma dalla Spagna confermano che l’affare si sta chiudendo per 5 milioni, con i Blancos che manterranno il 50% del cartellino. Da quando è uscita la notizia dell’affare in chiusura, molti tifosi spagnoli si sono risentiti sui social per la perdita di un calciatore, a loro dire, molto forte e in crescita. Ad esempio, diversi utenti su twitter hanno commentato: “Stiamo perdendo un altro buon giocatore. Perché non lo prestano per una o due stagioni invece di venderlo?”, “Buon per lui e per il club”, “Mario Gila se ne va. La Lazio prende un grande centrale. Ho ancora in mente quella doppietta contro il Sabadell. Sono sicuro che sarà in grado di crescere lì se gli daranno opportunità.”

Diversi tifosi biancocelesti hanno approfittato della situazione per chiedere che tipo di difensore è Gila proprio a chi lo ha visto giocare. Una risposta è stata: “Un giocatore con un’ottima resa di palla e precisi passaggi lunghi. Ottimo posizionamento e anticipazione. Forse l’eccessiva fiducia nel proprio fisico e nella velocità gli fa commettere degli errori difensivi, ma lo imparerà con l’allenamento e le partite.” Lo stesso utente ha poi continuato mettendolo a paragone con Chust, altro nome del calciomercato biancoceleste: “So che anche Victor Chust è stato cercato dalla Lazio, nessuno lo conosceva e quel giocatore con il Cadice è cresciuto ad alto livello. Molte squadre ora lo vogliono. I frutti non si raccolgono da un giorno all’altro, ma Mario Gila è pronto per perfezionare la sua fretta e giocare con più calma” e ancora “Gila era meglio di Chust”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: