Il dott. Pulcini dopo la riconferma: “Grazie a Lotito e a chi non ha dubitato. Mai nessuno in campo positivo”

Nella serata di ieri il dottor IvoPulcini, attraverso i social, ha annunciato la sua conferma come direttore sanitario della S.S.Lazio per il 18esimo anno consecutivo, ringraziando il presidente Lotito. La riconoscenza al patron è stata ribadito anche in un secondo messaggio postato sempre dal professor Pulcini, con la seguente dedica: “Grazie al Presidente e a tutti coloro che non hanno mai dubitato della mia serietà professionale e competenza, al servizio e a tutela della salute. Nessun giocatore è mai sceso in campo positivo. Nessuno ha mai potuto dimostrare, se non a parole, il contrario“.

