Pedullà sull’asse tra Lazio ed Hellas Verona: “Biancocelesti su Cancellieri, bloccato Ilic, ma prima una cessione”. Su Casale…

Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti in merito alle strategie della Lazio sul mercato. Come raccontato dal noto giornalista su alfredopedulla.com, i biancocelesti avrebbero messo le mani sull’esterno Matteo Cancellieri dell’Hellas Verona, superando la concorrenza del Sassuolo. La Lazio avrebbe bloccato anche Ilic, ma prima deve concludere per la cessione di Luis Alberto, per il quale il Siviglia ha già fatto un’offerta. Per quanto riguarda Casale, il suo agente aveva chiuso con il Verona, ma il ragazzo sogna ancora la Lazio. In stand by invece le situazioni di Romagnoli ed Acerbi.

