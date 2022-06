PAIDEIA | Matteo Cancellieri è arrivato in clinica: ecco il nuovo acquisto della Lazio – FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13:15 – Secondo quanto riportato dal redazione di Calciomercato.it, Matteo Cancellieri non si è presentato questa mattina in Clinica perché avrebbe perso l’aereo diretto per Roma. Il nuovo esterno della Lazio effettuerà dunque le visite mediche nel primo pomeriggio.

_________________________________________________________________________________________

Nella serata di ieri la Lazio ha chiuso l’acquisto di Matteo Cancellieri: un profilo giovane pronto a lavorare fin dal ritiro di Auronzo di Cadore con mister Sarri. Per lui erano in programma le consuete visite di rito questa mattina presso la Paideia ma sono state posticipate di qualche ora: il giocatore si recherà in clinica intorno alle 14,00.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: