Lazio, il saluto di Cabral: “E’ stata un’esperienza molto bella. Ho rispettato le scelte dell’allenatore continuando a lavorare”

Il presidente Lotito ha voglia di accontentare il più possibile Sarri. La Lazio prende forma, dopo Marcos Antonio, Cancellieri e Gila, si aspetta l’arrivo di Romagnoli e soprattutto di risolvere il nodo portiere. Il prescelto è Carnesecchi, è chiaro che, dopo l’infortunio alla spalla, Lotito si aspettasse dall’«amico» Percassi uno sconto rispetto alla valutazione iniziale di 18 milioni. La Lazio è salita fino a 12+3 di bonus ma ieri proprio l’ad bergamasco ha alzato ancora una volta il muro: «La Lazio è interessata a Carnesecchi e ha fatto un’offerta. È un giocatore a cui teniamo, è cresciuto da noi, l’Atalanta ascolta le offerte ma per ora non sono in linea col suo valore». Lotito e Tare sono spazientiti, pronti a fare una proposta per Vicario, altro numero uno gradito al tecnico. Dodici milioni, questa l’offerta per il presidente dell’Empoli Corsi che ha appena riscattato dal Cagliari il giocatore per 8.5 milioni (il club sardo ha il 10% sulla futura rivendita). Una partita a poker con la Lazio disposta a prendere Carnesecchi solo a quelle cifre con Strakosha (finora ancora senza squadra) che può tornare come dodicesimo fino a gennaio, quando rientrerebbe in campo il portiere atalantino. Due scenari possibili, in questa ultime ore sale la candidatura di Vicario ma può ancora succedere di tutto.

Il sogno di tutti i tifosi biancocelesti è l’annuncio dell’arrivo di Romagnoli lunedì a piazza del Popolo durante la presentazione delle maglie. C’è da risolvere il nodo Acerbi che non trova una sistemazione ma si lavora in queste ore per cercare una squadra che si «accolli» l’ingaggio da 2.5 milioni del centrale della nazionale. Il portiere e un altro centrale difensivo, poi si parte per il ritiro con Luis Alberto che poi potrebbe lasciare la Lazio nel corso di un’estate che sarà comunque molto lunga. L’interessamento del Siviglia non si è mai trasformato in una proposta, altri acquirenti in Spagna sono defilati nella speranza che Lotito cali il prezzo di trenta milioni. Tra un mese lo scenario può cambiare, con Ilic del Verona individuato al tecnico come possibile sostituto del mago spagnolo. A centrocampo occhi anche su Esposito della Spal.

Questa è la situazione, la priorità adesso è il portiere che deve andare in ritiro insieme ai tre acquisti già perfezionati sperando sempre che si possa abbracciare Romagnoli dopo lunga attesa. Domenica prime visite in Paideia, lunedì maglie, martedì tutti ad Auronzo, Lotito tenta di regalare a Sarri altri due acquisti subito: tutto all’ultimo secondo in perfetto stile Lazio.

Il Tempo/Luigi Salomone

