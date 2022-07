Calciomercato Lazio, Pedullà: “In chiusura Casale dal Verona, per Romagnoli si lavora alla quadratura definitiva. Su Gila…”

Ore calde per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sono novità per quanto riguarda la difesa biancoceleste: Nicolò Casale sembra essere in chiusura dall’Hellas Verona. La volontà, forte, della Lazio è il tandem Romagnoli-Casale. Oltre a Casale, tra i biancocelesti ed i gialloblù c’è un discorso che coinvolge anche un altro calciatore del Verona, ovvero Ivan Ilić. Il centrocampista serbo, sembrerebbe esser stato bloccato dal Presidente Lotito, e diventerà un calciatore biancoceleste quando verrà perfezionata la cessione di Luis Alberto, con il Siviglia in pressing.

Per Alessio Romagnoli si continua a lavorare per andare alla definitiva quadratura e perfezionare i dettagli. I contatti tra le parti sono andati avanti nella tarda mattinata e stanno proseguendo in questi minuti. Lavori in corso, ma la coppia di centrali difensivi della prossima Lazio, sembra essere sempre di più Romagnoli-Casale.

Inoltre, la Lazio ha un accordo con il Real Madrid per il prestito di Mario Gila, entro domani verrà data una risposta all’entourage del difensore centrale e verrà presa una decisione definitiva. Per il momento fari accesi sul tandem Romagnoli-Casale…

