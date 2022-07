CdS | Romagnoli mossa finale. Lazio per il sì

A breve la Lazio avrà due nuovi portieri. Vicario (quasi chiuso) o Carnesecchi (ultimo tentativo) e un vice. Avrà anche Romagnoli, che però tiene ancora tutti col fiato sospeso: con la società sta ancora trattando l’ingaggio. I tifosi sognano di vederlo spuntare a Formello o direttamente domani alla presentazione delle maglie a Piazza del Popolo. Si tenta di chiudere in 48 ore, altrimenti saranno guai. Lotito fino a ieri non si smuoveva dall’offerta di 2,8 milioni + bonus per 5 anni. Alessio vuole sposare la Lazio, ma è un matrimonio anche di interesse. Si lavora per realizzarlo in extremis: Romagnoli può aspettare fino a martedì, serve un ultimo sforzo. Può arrivare anche senza la cessione di Acerbi, che non partirà a breve.

Tare lavora anche su Mario Gila che si è promesso alla Lazio, ma c’è il Getafe che fa pressing sul Real e offrono 6 milioni contro i 5 dei biancocelesti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non arriverà Casale, seppur richiesto da Sarri. Il mister aveva anche richiesto Carnesecchi e Lotito sta cercando in tutti i modi di convincere l’Atalanta a lasciarlo partire: se Vicario dovesse arrivare in ritardo sarà per via di tutti questi tentativi per il portierino dell’U21.

