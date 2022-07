Parolo: “Intrigato da Marcos Antonio, con Sarri crescerà”. E su Cancellieri…

Continua la telenovela portiere in casa Lazio. Un reparto completamente da rigenerare dopo l’addio di Strakosha e Reina, da fondare nuovamente con i giovani. Tanti i profili visionati richiesti dal tecnico Maurizio Sarri: il primo è sempre stato quello di Marco Carnesecchi, che se prima era vicino a vestire la maglia biancoceleste, ora è sempre più lontano causa mancato accordo economico con l’Atalanta. Motivo per cui la Lazio ha virato su Guglielmo Vicario, sempre indicato da Sarri, appena riscattato dall’Empoli per 8 milioni. Sembrerebbe essere lui la prima scelta per la porta ora, ma serve un altro estremo difensore come secondo.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Tare avrebbe proposto Salvatore Sirigu, che è ai titoli di coda con il Genoa, ma Sarri avrebbe bocciato l’idea. Il tecnico avrebbe invece richiesto Pietro Terracciano come vice Vicario, estremo difensore in forza alla Fiorentina. Dopo una stagione a grandi livelli da titolare, la squadra viola è pronta a puntare su un nuovo portiere, con Gollini pronto ad approdare a Firenze. La Lazio dunque ci pensa, e nel frattempo non abbandona le piste estere, come quelle di Sergio Rico e Luis Maximiano, nomi proposti sempre dal Ds Tare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: