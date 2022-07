Pedullà: “Base di intesa per Maximiano. Romagnoli e Casale ai dettagli”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la Lazio ha deciso di virare su Maximiano per la porta. Dopo i contatti per Vicario i biancocelesti avrebbero deciso di mettere tutto in stand-by per per poter fare rotta su Maximiano del Granada. Una call di poco fa avrebbe sciolto gli ultimi nodi: si va verso un prestito con diritto di riscatto. Il club spagnolo non può trattenerlo, dopo la retrocessione, e l’estremo difensore spinge per la Lazio. Si parla, inoltre, della difesa: questa notte si può chiudere per Romagnoli e Casale è sempre più vicino. Il via libera è attesa infatti nella giornata di lunedì.

