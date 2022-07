Il Tempo | Lazio, arriva Gila con Romagnoli

Marcos Antonio, Cancellieri e i difensori Romagnoli e Gila (preso a titolo definitivo ieri): tutto fatto, almeno questo se per i due centrali manca ancora l’ufficialità. Sui portieri, invece, si è continuato a trattare nella notte con tutti gli scenari ancora aperti: sale Maximiano che il Granada cede anche in prestito, è stato offerto di nuovo Adrian del Liverpool (35 anni, come dodicesimo) ma restano aperte le piste Carnesecchi (fievoli speranze), Vicario, solo se il presidente dell’Empoli Corsi non chiede 15 milioni ma si «accontenta» di 11-12 senza dimenticare Provedel e Sirigu. La partenza senza numeri uno di livello preoccupa anche se i tempi per rimediare e far salire qualcuno sull’aereo diretto in Cadore oggi, esiste ancora. Sarri freme nella speranza che si sblocchi qualche trattativa in tempo.

Sempre in difesa, oltre all’acquisto di Romagnoli, c’è il giovane Gila che compirà 22 anni il prossimo 29 agosto. Arriverà a titolo definitivo per 5 milioni ma il Real Madrid avrà una percentuale sulla futura rivendita ancora da scoprire. Insieme a Romagnoli e Patric, con Kamenovic e Radu comporrà al momento il reparto difensivo della Lazio a meno che non si decida di prendere lo stesso anche Casale. Sulle fasce potrebbe arrivare il giovane Valeri (romano e tifoso biancoceleste cresciuto in Nord) protagonista di una stagione con la Cremonese oppure Beruatto del Pisa ma solo se uscirà Hysaj.

Intanto Luis Alberto, che ieri ha sostenuto la visita di idoneità, resta sul mercato. Al momento l’offerta del Siviglia è bassa, tredici milioni più il centrocampista Oliver Torres che non dispiace a Formello (peraltro il ds Monchi continua smentire ogni tipo di interesse). Ma il cash per il club biancoceleste deve salire almeno a 20 visto che il 30% deve essere girato al Liverpool come recitano i contratti siglati al momento dell’acquisto del Mago. In Spagna sono convinti che dopo la cessione di Koundé al Chelsea per 60 milioni, la società andalusa potrebbe accontentare la Lazio riportando a casa Luis Alberto. Solo in quel caso, Lotito che ha già l’accordo col giocatore, prenderà Ilic per il quale ha trattato con Setti durante l’affare Cancellieri (l’alternativa è Sucic, 19 anni, talento del Salisburgo).

Ufficiale la cessione di Maistro alla Spal mentre Luiz Felipe è stato presentato dal Betis Siviglia e manca solo l’annuncio per Denis Vavro al Copenhagen. Ma cresce l’attesa per l’annuncio dell’acquisto di Romagnoli con i tifosi presenti in piazza del Popolo delusi per il suo mancato arrivo. Solo rinviato di qualche ora, si spera. Il Tempo\Luigi Salomone

